Riforme sì | ma quali? La cultura istituzionale che serve all’Italia secondo Sisci

(Di lunedì 15 gennaio 2024) L’Italia non ha un destino storico preciso. La sua unità è stata una invenzione geopolitica di inglesi e francesi prima e di americani dopo. Nel 1861, Londra sostenne l’attacco di Garibaldi al regno di Napoli per fermare l’espansione austriaca e russa nel Mediterraneo. Il cervello e l’anima di quella spedizione dal nord furono un siciliano e un calabrese, Francesco Crispi e Giovanni Nicotera, da giovani amici del poi Napoleone III. Trent’anni dopo furono primo ministro e ministro degli Interni filo prussiani, per scrollarsi un po’ del peso anglo-francese. Nel 1945, gli Stati Uniti vollero di nuovo l’Italia unita per ancora fermare l’avanzata sempre russa e sempre nel Mediterraneo. In qualche modo il destino dell’Italia unita e antirusso. Dopo avere assicurata l’unità, l’Italia del Regno o della Repubblica cercò interstizi diversi per scovare uno spazio più suo. Con il regno scivolò in ...