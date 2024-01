Riforme | Boccia | ' domani comincia battaglia contro autonomia | sfascia coesione Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - “presenteremo delle pregiudiziali di costituzionalitàil provvedimento sull'differenziata di Calderoli. Lo faranno anche gli altri gruppi di opposizione. In commissione abbiamo fatto tutto quello che era umanamente possibile per opporci ad un disegno scellerato. Siamo di fronte ad una destra irresponsabile che sta imponendo al Parlamento un provvedimento che spaccherà in due l'Italia. Faremo di tutto per fermarli e sosterremo anche le mobilitazioni che ci saranno nel, a partire dalle iniziative e dai presidi che già daci saranno in diverse piazze del”. Così il presidente dei senatori del Pd Francescodurante l'assemblea del gruppo Pd che si è svolta oggi a Palazzo Madama. “Non c'è un ...