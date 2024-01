Riforma Pensioni 2024 | Durigon su Quota 41 | ‘Si farà | ma con contributivo’

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il progetto didelleper ilsu cui il governo Meloni si appresta a lavorare, con la possibilità di vedere la luce già nel corso di quest’anno, prevede una riduzione degli importi degli assegni. Più precisamente, si baserà su un ricalcolo interamente contributivo (generando così un importo mensile inferiore) per coloro che optano per la pensione anticipata. Tale meccanismo, già implementato quest’anno per chi vuole accedere alla103 o all’ Opzione donna, potrebbe rendere fattibile anche l’obiettivo della Lega di approvare41. A spiegare i piani dell’esecutivo è stato Claudio, sottosegretario leghista al ministero del Lavoro, nel corso di un’intervista concessa a Repubblica. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto....