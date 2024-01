“Riforma fiscale iniqua | abolizione del rdc | apertura al lavoro precario e sabotaggio del salario minimo Così il governo Meloni consolida le disuguaglianze”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Che eredità lascia il primo anno pieno disul fronte della lotta alle? Unache conferma la flat tax per gli autonomi, offre ulteriori vantaggi a chi ha redditi finanziari, legittima una “modica quantità di evasione” delle partite Iva e rimodula l’Irpef solo per il 2024 ipotecando le future manovre. Una tassazione ondivaga sugli extraprofitti energetici, fallimentare per quelli delle banche. L’del reddito di cittadinanza, che lascerà oltre 500mila famiglie senza aiuti contro l’indigenza. Più libertà di assumere con contratti precari e ildellegale, che avrebbe aiutato i lavoratori deboli. Oxfam, nel Rapporto Disuguitalia diffuso ...

Il provvedimento attuativo della Riforma Fiscale , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 gennaio, entra in vigore il 18 gennaio 2024. Vediamone le ... (247.libero)

Un tema su cui l'attuale governo con lasta lavorando. Il primo passo di rivedere le aliquote fiscali e mettere una franchigia per i redditi sopra i 50.000 in relazione alle tax ...Tecnicamente, la vecchiadel Bonus Renzi è intervenuta sull' articolo 1 del decreto 3/2020 ,... perché corrisponde alla differenza tra 1200 euro e la capienzarimasta. E poiché per il ...addirittura annunciando la riforma del calcio italiano. Sono saltate le marcature, ognuno parla per interesse proprio, i presidenti, carichi di debiti, protestano impunemente contro le scelte del ...La riforma prevede il decentramento di diverse competenze oggi ... e questa è la novità, il proprio gettito fiscale che non sarebbe più distribuito su base nazionale a seconda delle necessità ...