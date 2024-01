Ribaltone in F1 | la Formula E nel futuro del big

(Di lunedì 15 gennaio 2024) LaE presto potrebbe accogliere uno dei big della F1, almeno stando alle dichiarazioni rilasciate da Alberto Longo, figura di riferimento dell’intero movimento. Mancano ancora diverse settimane all’inizio dei test pre stagionali per laUno, ma questo periodo di pausa è senza dubbio terreno fertile per tutte le voci di corridoio che si rincorrono costantemente tra gli addetti ai lavori nel paddock. Ciò che è fuori discussione è che il roaster di piloti è rimasto invariato rispetto allo scorso anno, salvo inattesi e clamorosi cambi di programma. Tutti gli occhi saranno puntati, ovviamente, su Red Bull e sul campionato del mondo Max Verstappen. Il pilota olandese ha praticamente macinato punti e vittorie nella scorsa stagione, lasciando distanze siderali nei confronti delle altre Scuderie, ma anche dello stesso compagno di squadra Sergio ...

Spunta una clamorosa indiscrezione, datata quasi 10 anni di un possibile passaggio di un pilota mai avvenuto alla Rossa Come dice la canzone in ... (sportnews.eu)

Virata su un centrocampista diverso, Antonin Barak (29): laproposta - prestito con diritto ... Il Bologna non riesce più a vincere: rimonta e, il Cagliari si impone 2 - 1 Il Cagliari ..." Fosse per Fratelli d'Italia, e per Giorgia Meloni, la cosiddetta norma anti -nel ... Non è detto, comunque, che si torni alladel 'simul stabunt - simul cadent' tra premier eletto e ...