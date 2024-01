Revisione voto in condotta | il 17 gennaio le audizioni dei sindacati in commissione Cultura al Senato

La Commissione Cultura al Senato ha avviato la discussione sulla Revisione del voto in condotta , centrata sull'analisi del disegno di legge ... (orizzontescuola)

Elly Schlein , segretaria del Partito Democratico, ha espresso la sua convinzione che l’attuale governo guidato da Giorgia Meloni non completerà il ... (thesocialpost)

Revisione del voto in condotta - alla scuola media sarà nuovamente espresso in decimi - con il 6 si viene rimandati. DDL [PDF]

Non solo la riforma degli istituti tecnici e professionali. Nel disegno di legge in esame al Parlamento c'è spazio anche la Revisione del voto in ... (orizzontescuola)