Retroscena clamoroso su Onana | 'L'Inter era pronta a venderlo per 7 milioni'

I continui problemi fisici di Sanchez e un Arnautovic non trascendentale hanno convinto l’ Inter che un colpo in attacco andrà fatto.... (calciomercato)

Marco Castoldi, in arte Morgan , in una diretta social con Luca Jurman, ha raccontato un episodio avvenuto nello studio di Amici di Maria De ... (isaechia)

Chiara Ferragni e la Coca Cola hanno interrotto i rapporti di partnership. “Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese ... (iltempo)

Come ormai consuetudine, la trattativa per portare Lazar Samardzic al Napoli si sta trasformando in una vera telenovela. Walter Mazzarri è in attesa ... (spazionapoli)

Salvo unridimensionamento dello stesso". Allo stesso modo Francesco: "Per ora per ... Conte, ildel suo no al ...Omicidio Moro, la telefonata ignorata del 'cicalino'. Cossiga e quel 'devo dimettermi' Sull'omicidio di Aldo Moro si è scritto e detto molto, ma ora emerge unche ha del. Ci sarebbe stata, infatti, una telefonata all'allora ministro dell'Interno Francesco Cossiga rimasta segreta. La chiamata - svela un'inchiesta della trasmissione ...Questa l’incredibile indiscrezione riportata da King: “Un mio amico conosce il direttore sportivo dell’Inter ed erano disposti a lasciare andare Onana per circa 6 milioni di sterline. Poi, ...Papu Gomez, attaccante del Monza, attualmente fermo per squalifica, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di 'Cronache di Spogliatoio' in cui ha svelato un clamoroso retroscena di mercato sull'Inte ...