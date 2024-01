Rete Sannita ‘NO Autonomia Differenziata’ | in piazza per manifestare il dissenso

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“LaNODifferenziata” chiama i cittadini atutta la loro contrarietà al progetto governativo dell’differenziata delle regioni, il cui cammino in questi giorni ha avuto una accelerazione con la calendarizzazione dell’apposito disegno di legge al Senato per il prossimo 16 gennaio. Se approvata, l’differenziata aggraverebbe le attuali differenze tra territori deboli e territori forti e tra le diverse classi sociali, costituirebbe un ritorno al passato. Siamo in presenza di un tentativo di disunire l’Italia senza precedenti: lo sbocco finale sarebbe l’aumento delle già pesanti disuguaglianze, sociali ed economiche. “LaNO...

... il jolly puteolano disturbato da Ingrosso non riesce a battere ada pochi passi. Ancora ... Si riaffaccia nell'area di rigorela Virtus Francavilla con Artistico , sempre pericolosamente, ...... che ampliano la dotazione in chilometri dellaviaria della Rocca. Tali progetti mirano ...in positivo e profondamente per le colture agricole di eccellenza e tradizionali del territorioe ...“La Rete Sannita NO Autonomia Differenziata” chiama i cittadini a manifestare tutta la loro contrarietà al progetto governativo dell’autonomia differenziata delle regioni, il cui cammino in questi ...L'associazione "Centro storico" del paese appenninico punta a mettere in rete i tesori d'arte, le bellezze naturalistiche e le testimonianze archeologiche per fermare lo spopolamento giovanile in atto ...