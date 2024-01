Renzi “L' odio social fa male | impariamo a rimanere umani”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “E' difficile capire che cosa sia una shitstorm finchè non ci sei dentro. E' difficile capire che cosa si prova quando il primo che passa per la strada o suipensa che sia suo diritto insultarti, denigrarti, offenderti. Bisogna avere un buon carattere. E bisogna sperare che la tua famiglia regga”. Così il leader di Iv Matteosu X. “Non commento il singolo caso – aggiunge – se non con un pensiero commosso alla famiglia della vittima. Ma il messaggio che voglio dare è: occhio, ragazzi, l'fa molto piùdi quello che pensate. Quelli come me hanno le spalle larghe, reggono e rilanciano, ma mantengono il sorriso. C'è chi non riesce a sopportare il peso.a essere più gentili con gli altri. A rispettare le loro storie senza avere sempre ...