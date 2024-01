Regionali | Tajani “Centrodestra sarà coeso come ha sempre fatto”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – In Sardegna “non abbiamo da proporre un candidato: è una scelta che devono fare Fratelli d'Italia e la Lega. Confermiamo la nostra fiducia al presidente Cirio in Piemonte e al presidente Bardi in Basilicata”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio, a “Non stop news” su Rtl 102.5. “Noi vogliamo la coesione del, ma sono sicuro che alla fine ciabbiamo”, ha aggiunto. Bardi “è un presidente che ha lavorato molto bene in Basilicata, è il miglior candidato possibile quindi per quanto ci riguarda lui continuerà a fare il presidente della Regione perchè è il miglior candidato possibile per far vincere ilin quella regione”, ha spiegato. Quanto alle elezioni ...