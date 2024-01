Regionali | Lupi | ' centrodestra troverà sintesi giusta e si presenterà unito'

"A Gubbio, insomma, Eddy avrà duecontro: uno non fa parte del suo partito, Giuseppe Conte, ... Un po' meno al Paese che dovrebbe andare a votare (allee per Bruxelles) avendo davanti una ...... formazione politica che ha come segretario nazionale l'ex ministro Maurizio, che sta ... La vicenda è nota e riempie da giorni le pagine dei giornali nazionali: Fdi per le elezioniin ..."La riforma del Fisco è un punto fondamentale del programma del Centrodestra, in cui non c'è e non ci sarà mai la patrimoniale, che colpisce la casa e il risparmio. (ANSA) ...L'assessore regionale allo sviluppo economico e attrattori culturali, Rosario Varì, esprime solidarietà e piena vicinanza a Pippo Callipo ...