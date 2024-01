Regionali | al voto in 5 Regioni | interessati 8 milioni e mezzo di abitanti | l' affluenza nel 2019

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Saranno quasi 8glidalle elezioniin programma nel 2024, esattamente 8.496.108, anche se ancora non si conosce il numero preciso di elettori aventi diritto, visto che la revisione dinamica delle liste elettorali si conclude il 45/mo giorno antecedente al. I primi ad andare alle urne il prossimo 25 febbraio saranno i cittadini della Sardegna (1.578.146 residenti secondo il dato più aggiornato). Cinque anni fa, il 24 febbraio nel, l'fu del 53,74 per cento, 1.470.401 aventi diritto. Il 10 marzo si voterà invece in Abruzzo, dove i residenti ammontano a 1.272.627. Alla precedente tornata elettorale i votanti furono il 53,11 per cento di 1.211.204 aventi ...

Caserta. La Corte di Cassazione , non ritenendoli fondati, ha rigetta to tutti i ricorsi presentati dai legali degli imputati coinvolti nel processo ... (casertanotizie)

Le amministrazioni, infatti, con l'autonomia ridurranno la distanza tra il potere ... Ilfinale sarà una risposta ai cittadini".Il negoziato sullenel centrodestra ha un punto di svolta in Sardegna e potrebbe approdare in Basilicata. ... che coinvolge anche altre regioni alnei prossimi mesi. Il sindaco di ...Adesioni tecniche alle sigle per evitare la raccolta firme. Licheri (M5s): «Siamo al paradosso, è il loro migliore alleato». Giulia Lai (Liberu): «Solo atti generosità per le minoranze» ...William Lai, considerato da Pechino come «il pericoloso indipendentista», ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan. Ora gli occhi della classe politica internazionale sono puntati ...