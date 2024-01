Regina Elisabetta | le ultime ore «Morta nel sonno mentre Carlo raccoglieva funghi» Le scatole rosse consegnate a Balmoral

Intervistata per il documentario Charles III: The Coronation Year della BBC, la principessa Anna ha anche condiviso alcuni dettagli che riguardano ... (velvetmag)

Nel suo ultimo libro in uscita in Gran Bretagna il 18 gennaio, Robert Hardman racconta cosa è successo a Balmoral nelle ultime ore di vita della ... (vanityfair)

Londra - Più di un anno dopo la morte della, sono emersi nuovi dettagli che gettano una luce rivelatrice sulle circostanze che circondano la morte dell'iconica sovrana. In un estratto dal nuovo libro del biografo reale Robert ...Anche perché negli ultimi anni ha svolto un ruolo sempre più importante nella diplomazia internazionale, per esempio accompagnando il padre ai funerali dellaII e all'incoronazione ...La regina Margrethe II di Danimarca, 83 anni, ha lasciato il trono ieri, come aveva annunciato nel discorso di Natale, al figlio Frederik, 55, in una sontuosa cerimonia seguita a Copenaghen da ...Più di un anno dopo la morte della Regina Elisabetta, sono emersi nuovi dettagli che gettano una luce rivelatrice sulle circostanze che circondano la morte dell'iconica sovrana. In ...