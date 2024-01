Regina Elisabetta e le prove dei funerali | le rivelazioni

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dalla banda musicale partita dal punto sbagliato a un Gentleman at Arms quasi schiacciato a Wellington Arch, “tutto ciò che alleper il funerale dellaII poteva andare storto è andato storto”. Lo scrive il giornalista Robert Hardman in una nuova biografia su re Carlo, nella quale parla fra le altre cose del caos dietro ai preparativi per il corteo di Stato. Nel suo libro ‘Charles III: New King, New Court. The Inside Story’, l’esperto reale cita il sergente maggiore Andrew “Vern” Stokes, che era responsabile degli aspetti militari e cerimoniali del funerale, secondo cui, la prova “fu una commedia degli errori”. Gli organizzatori ebbero il tempo per una sola prova completa prima dell’evento vero e proprio, percorrendo l’intera processione quattro giorni prima e al calar della sera. I preparativi ...