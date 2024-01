Recupero lampo per Cajuste | ci sarà in Supercoppa | Napoli fiducioso sulle condizioni dello svedese

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Filtra ottimismo in casasuldiper la sfida diItaliana contro la Fiorentina. Buone notizie in casadi Jens. Il centrocampista, infortunatosi nella gara di campionato contro la Salernitana, potrebbe recuperare in tempo per la sfida diItaliana contro la Fiorentina. Infortunio pernella gara con la Salernitana Il centrocampista a rischio per laMa filtra ottimismoimportante per gli equilibri della squadra Possibile ilin tempo per la ...