Recensioni e gogna social | voi vi fidate di quello che leggete sul web?

"Si sta parlando dima di fatto non c'era manco stata questadi cui si sta parlando sui social": questo il commento di Selvaggia Lucarelli alla morte di ... '6', gli stessi loghi) ..."Si sta parlando dima di fatto non c'era manco stata questadi cui si sta parlando sui social": questo il commento di Selvaggia Lucarelli alla morte di ... '6', gli stessi loghi) ...La giudice di "Ballando con le stelle", famosa per i suoi tweet polemici e provocatori, si difende da chi la accusa di aver eretto una gogna mediatica nei confronti della ristoratrice trovata morta a ...Giovanna Pedretti, 59 anni, titolare della pizzeria ‘Le vignole’ a Sant’Angelo Lodigiano è stata trovata senza vita, nel tardo pomeriggio di domenica, lungo la riva ...