Real Madrid | Bellingham | ' Qui mi sento in famiglia Punto ad altri trofei'

Nella finale della Supercoppa di Spagna 2024, il Real Madrid schianta il Barcellona per 4 - 1. In gol Vinicius ( tripletta ), Lewandowski e Rodrygo. ... (247.libero)

Dopo la vittoria nella finale della Supercoppa di Spagna 2024, del suo nbsp; Real Madrid per 4 - 1 contro il Barcellona , Carlo Ancelotti non nasconde ... (247.libero)

Dopo la sconfitta per 4 - 1 nella finale di Supercoppa di nbsp; Spagna 2024 contro il Real Madrid , l'allenatore del Barcellona , Xavi , parla in ... (247.libero)

Ildi Carlo Ancelotti festeggia la vittoria della Supercoppa Spagnola contro il Barcellona. Guarda la reazione del giovane centrocampista Jude Bellingham dopo la conquista del suo primo ...La situazione di calciomercato che vede coinvolto l'attaccante exBenzema. Ecco le possibili soluzioni Benzema potrebbe dire addio al calcio arabo, e su di lui ci sono grandissime ipotesi sul suo futuro: magari un ritorno nel calcio che conta. Come ...Non che ne avesse particolare bisogno, ma Carlo Ancelotti anche ieri sera ha dimostrato per l'ennesima volta la sua grandezza da allenatore conducendo il Real Madrid a vincere ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...