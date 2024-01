Rapporto Oxfam | Musk | Bezos | Buffet | Arnault e Ellison sempre più ricchi | da 405 a 869 mld $ in 3 anni Entro 2034 il primo trilionario

(Di lunedì 15 gennaio 2024) I 5 uomini piùal mondo hanno visto più che raddoppiato il loro patrimonio totale in soli 3: a indicarlo è il recenteintitolato "Disuguaglianza. Il potere al servizio di pochi", pubblicato dain concomitanza con l'apertura del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. A

È quanto evidenziato nel nuovosulle disuguaglianze pubblicato da(slogan 'Ricostruire la fiducia'), in concomitanza con l'avvio del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Mentre ......3 volte superiore a quella detenuta dalla metà più povera della popolazione, ilsupera il ... Secondodall'inizio della pandemia fino al mese di novembre 2023 il numero dei miliardari ...Il rapporto dell’Oxfam ha evidenziato la crescente disparità tra le ricchezze, rilevando un aumento della povertà assoluta in Italia.In Italia la forbice tra ricchi e poveri si amplia: lo denuncia il nuovo rapporto di Oxfam, pubblicato ogni anno in occasione del World economic forum di Davos. Il quadro distribuzionale tra il 2021 e ...