Raoul Bova | «Quando i miei quattro figli si sono incontrati | mi sono commosso»

Leggi Anche A 'Verissimo' ospiti il figlio di Diego Armando Maradona eGli ospiti di domenica Domenica 14 gennaio Silvia Toffanin ha accolto per un'intensa intervista, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 'I Fantastici 5'. Per la ...2' di lettura 14/01/2024 - Nuovo cambio di programmazione per la fiction con protagonista"I Fantastici 5" girata ad Ancona. La partenza della serie targata Lux Vide è stata annunciata da Canale 5 con tanto di pubblicità in onda fino a poco tempo fa, con raddoppio martedì 16 e ...Gli ospiti di domenica Domenica 14 gennaio Silvia Toffanin ha accolto per un’intensa intervista Raoul Bova, protagonista della nuova attesa fiction di Canale 5 "I Fantastici 5". Per la prima volta ins ...Tutto quello che dovresti sapere su I fantastici 5: trama e storia Mediaset porta in scena una nuova fiction che andrà in onda a partire da ...