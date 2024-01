Ranking ATP 15 gennaio 2024 | top ten immobile | Sinner resta quarto Scende Musetti | 28°

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Dopo la conclusione dei tornei ATP 250 di Adelaide ed Auckland, è stato rilasciato questa mattina ilATP aggiornato: in attesa degli stravolgimenti possibili agli Australian Open, considerando anche il nuovo sistema di attribuzione dei punti,la top ten.e non perde punti, nonostante sia sceso in campo soltanto in un torneo d’esibizione, Jannik, mentre al comando della graduatoria c’è sempre il serbo Novak Djokovic, il quale però sarà chiamato a difendere la vetta deldagli assalti di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev agli Australian Open.ATP Lunedì 151 Novak Djokovic 11055 2 Carlos Alcaraz 8855 3 Daniil Medvedev 75554 Jannik ...

Bonzi 7 - 6(3) 7 - 6(4) 4 - 6 6 - 2 Prima vittoria in carriera all'Australian Open per Lorenzo Musetti: il numero 28 delha sconfitto sul campo 14 in quattro set il 27enne francese ...Ilaggiornato prima dello Slam 'down under'E WTA, DAL 2024 TUTTO SU SKY 1) NOVAK DJOKOVIC - 11055 punti 2) CARLOS ALCARAZ - 8855 punti 3) DANIIL MEDVEDEV - 7555 punti Vai alla ...Lorenzo soffre ma vince finalmente il suo primo match in carriera a Melbourne: decisivo il finale del secondo set, in cui Musetti ha messo in mostra tutta la sua classe. Al secondo turno affronterà il ...Tennis - Australian Open, Flash, Interviste | "Dovrò tenere una benda alla caviglia per il resto della settimana" così Taylor Frtiz dopo la sofferta vittoria su Diaz Acosta. "Oggi ero in fiducia fisic ...