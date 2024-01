Quote Juventus - Sassuolo | si alzano le quote sugli esiti Over 0 5 e 1 5

- Sassuolo Laparte favorita: bianconeri vincenti a 1.36 presso diversi operatori, tra i quali Goldbet, Better, Betfair e William Hill, con Betway che si spinge fino a 1.41. ...Con un netto 4 - 0 rifilato al Frosinone, laconquista la quinta semifinale consecutiva di Coppa Italia e resta in pole per la vittoria di un titolo che a Torino manca dal 2021. Il quindicesimo successo bianconero nella competizione si ...La Stampa ha fatto il punto sul mercato della Juventus: "La trattativa più calda porta a Jordan Henderson. L'ex Liverpool vuole lasciare l'Arabia e i bianconeri stanno riflettendo sull'affare. La Juve ...Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, presenta in conferenza stampa la sfida contro la Juventus all`Allianz Stadium di Torino, posticipo della 20ª giornata.