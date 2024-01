Questore in visita alla Scuola di Caserta per l’inizio del corso per Allievi Agenti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Andrea Grassi, ha partecipato presso ladiad un incontro con i frequentatori del 225moperdella Polizia di Stato, che terminerà il prossimo ottobre con l’ingresso in servizio operativo. I 164ni fanno parte di un totale di circa 2000 unità, che andranno a rinforzare l’organico della Polizia di Stato, i cui Corsi sono in svolgimento in altre Scuole del territorio nazionale. La partecipazione delè stata occasione per incoraggiare i futuri poliziotti e sottolineare l’importanza della formazione, per rispondere, con adeguata preparazione professionale, alle esigenze di una società in continua ...