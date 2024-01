Questo video non mostra un bambino palestinese affamato che mangia l’erba

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il 14 gennaio 2024 è stato pubblicato su Facebook ildi un, in un campo di terra, chedel. In sovraimpressione compaiono anche immagini della bandierae un testo in arabo in cui si afferma che la scena ritrarrebbe «un» cheerba per fame. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del post, che recita: «Un. Ecco perché il Sudafrica ha fatto causa a Israele, che era sostenuto dagli Stati Uniti. Ecco perché il mito occidentale dei “diritti umani e della dignità” è morto a Gaza». Un contenuto simile è stato pubblicato anche su TikTok. Il riferimento alla ...

Il primo week end dopo la fine delle feste non è esattamente tra i più felici, ma per distrarci dalle fatiche quotidiane ecco i nostri consigli ... (europa.today)

ROMA - Innumero: - A novembre cala il debito pubblico - Industria, in 15 anni cresce solo il valore aggiunto del Nordest - Turismo, 75 milioni per i siti Unesco abr/gsl Condividiarticolo: Sponsormgg/gsl (Fonte: Profilo X Giorgia Meloni) Condividiarticolo: SponsorRadu Dragusin fa il suo debutto col Tottenham contro il Manchester United e tutta la famiglia si emoziona. Gli Spurs omaggiano quel momento con un video in cui mostrano suo fratello Alex quasi in ...In questa edizione: Da Hamas nuovo video con tre ostaggi, Gentiloni: Dal Mar Rosso rischi per economia, Ucciso 14enne, ricercato cugino del fermato, Giov ...