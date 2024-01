Quello di Giorgio Armani non è uno show ma un’esperienza mistica

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ci sono sfilate che sono ormai da anni presidio fisso di influencer, ospiti di ogni tipo che cercano e trovano il modo per infilarsi nelle fitte maglie della sicurezza. Nel caos delle settimane della moda moderne però ci sono alcuni riti che sembrano aver mantenuto il fascino di un tempo, fermi in una bolla culturale che ne preserva quel carattere squisitamente d’annata. È il caso dellodi, appuntamento imprescindibile nella Milano Fashion Week in cui è da sempre uno di quei momenti a metà tra la sfilata di moda e la cerimonia religiosa. Per i meno attenti, la sfilata diè l’unica ad avere una replica, dueseparati da un’ora dedicati prima alla stampa internazionale e poi a quella locale, più un selezionatissimo gruppo di ospiti e celebrities....