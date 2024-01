Quella tendenza del giornalismo | dalle storie strappalacrime al clickbait senza verifica

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Da tempo, Giornalettismo ha cambiato la sua linea editoriale. Anche il nostro giornale, per molti anni, è stato vittima delle dinamiche del modo ultra-veloce deldigitale e in alcune occasioni ha sbagliato nel raccontare alcune notizie. Da qualche anno, però, abbiamo deciso di cambiare il paradigma. Anzi, di invertirlo. Oltre a un punto di vista concentrato sul mondo digitale e tecnologico, con annessi riflessi sulla vita quotidiana delle persone, abbiamo deciso di non far parte di quel “tutto scorre” che ha trascinato e sta trascinando l’intero settore (e l’intera professione) in un buco nero,possibilità di uscita. E oggi il tragico epilogo della vicenda che ha visto coinvolta la ristoratrice di Sant’Angelo Lodigiano Giovanna Pedretti, deve necessariamente portare i giornali online (e non solo) a riprendere in mano le regole del ...