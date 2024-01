Quattordicenne ucciso a Roma | fermato ragazzo di 24 anni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è un fermo per l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14 ennecon due colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio della stazione Pantano, alle porte di. Si tratta di Petrov Corum, 24. Il giovane è accusato di concorso in omicidio, nei suoi confronti i carabinieri della compagnia di Frascati hanno dato esecuzione a un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla procura di Velletri. Indagato anche un parente di 33, al momento irreperibile. Anche quest’ultimo è accusato di concorso in omicidio. Corum si è presentato in caserma nella serata di domenica con due avvocati e ha dato una sua versione dei fatti: “Io sono arrivato in quel parcheggio con la mia macchina, loro erano già lì. Avevo mandato io il messaggio per vederci e chiarire ma poi ho visto che erano con le mazze da baseball ...

Il nonno : 'Gli avevo detto di non scendere dall'auto' Il nonno poi ricorda: 'Gli ho detto 'resta qui in macchina con me', all'inizio mi ha ascoltato ...

Il momento in cui il minorenne è stato a colpi di pistola invece non sarebbe stato immortalato dalle telecamere perché avvenuto poco distante in un punto non coperto dalla videosorveglianza. Alexandru Ivan si poteva salvare, con molta probabilità, se fosse rimasto dentro hanno consentito di ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita del quattordicenne. In particolare, poco prima Una persona è in stato di fermo per l'omicidio del 14 enne a Roma. Si tratta di un ventenne. A lui le forze dell'ordine sono arrivati nell'ambito dell'indagine della Procura di Velletri.