Quanti premi ha vinto Messi in carriera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ancora un trionfo per Leoche haanche oggi il The Best Fifa Men's player,o che va al miglior giocatore dell'anno solare secondo la Federazione Mondiale di calcio. L'argentino ha finito la corsa davanti a Mbappè e Haaland di PSG e Manchester City andando a prendersi la corona...

Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini nel 2023 ? Non è stata un’annata facile per il tennista romano, tormentato dai problemi fisici ... (sportface)

La United Cup andrà in scena dal 29 dicembre al 7 gennaio. Si tratta del torneo per Nazionali di tennis, che prevede la partecipazione di uomini e ... (oasport)

Jannik Sinner ha inizia to con una bella vittoria la propria avventura agli Australian Open, primo Slam della stagione tennistica inizia to proprio ... (oasport)

La stagione dei premi che porta agli Oscar 2024 è ufficialmente iniziata! La serata di premiazione dei Golden Globe ha finalmente dato il via al periodo in cui il comparto culturale e creativo america ...A Londra si assegnano i riconoscimenti della passata stagione: lo spagnolo è stato nominato "Best Men's Coach" battendo Spalletti ed il collega nerazzurro ...