Quando parla di “gogna mediatica” | la Lega e Salvini dovrebbero tacere

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) «Un bel tacer non fu mai scritto». Una frase molto sintetica, ma altrettanto ufficiale, attribuita (erroneamente) a Dante Alighieri ci dà lo spunto per comprendere al meglio come la politica italiana si stia comportando di fronte alla morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano. Perché a salire sul pulpito, questa volta, è stata ladi Matteoche – a poche ore dalla notizia del decesso della donna (per cause e motivi ancora da accertare, dopo che la Procura di Lodi ha aperto un’indagine e ha disposto l’autopsia sul corpo) – ha deciso di puntare il dito: il vicepremier, ministro e segretario del partito se l’è presa con chi ha sollevato la polemica (che, in realtà, era un lavoro di debunking sulla presumibilmente falsa recensione condivisa sui social dal locale); una nota ufficiale del ...