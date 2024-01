Quando iniziano le riprese Fassari annuncia il ritorno dei Cesaroni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Itornano in tv. Adrlo è lo stesso Antonelloin un'intervista pubblicata su Repubblica. “Sono contento del- ha detto- Isono stati un fenomeno fortissimo. Ma non so molto altro, per ora. Il format spagnolo da cui eravamo partiti era perfetto: toccavamo temi come la fecondazione assistita, il ragazzo che arriva col preservativo….Cose vere”. Antonelloparla anche di come diventerà il suo personaggio di Cesarenella settima stagione della serie, a distanza di ben dieci anni dall'ultima andata in onda. “Avevo 54 annipartimmo nel 2006, oggi ne ho 71 - ha detto- per forza cambierà qualcosa anche nel personaggio. Gli spagnoli ...