“Purtroppo non c’è più | è una notizia terribile” Caterina Balivo sconvolta in diretta | anche lei fa fatica a crederci

Dopo l’ingresso di Rosanna Fratello , che non è stata riconosciuta praticamente da nessuno se non dalla collega Fiordaliso e qualche altro ... (tuttivip)

Dopo l’ingresso di Rosanna Fratello , che non è stata riconosciuta praticamente da nessuno se non dalla collega Fiordaliso e qualche altro ... (tuttivip)

...donne/hanno niente da ridere". Ma tutto sommato nei 30 brani sono pochissimi quelli che parlano di temi politici o sociali. Una scelta "Assolutamente no", replica Amadeus che spiega: "...Fedez , infatti, ha riportato come l'hater avesse insultato anche il dolore della perdita del cagnolino della famiglia Ferragni - Lucia, scrivendo: Ma,, l'immagine in questione...Dopo gli spari fuori da uno stabilimento del gruppo l'imprenditore lamenta 'purtroppo in Calabria tocca a tutti, anche a noi già in passato abbiamo avuto altre 'attenzioni' ma bisogna restare fermi' ..."Il suo tipo di tennis lo rende incline agli infortuni, mi auguro sappia venirne fuori" ...