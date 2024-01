Puglia | autostrada | chiusure notturne da stasera Lavori

Leggi su noinotizie

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Autostrade: Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentiredi manutenzione delle opere in verde, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 15, MARTEDI’ 16 E MERCOLEDI’ 17 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-6:00 Sulla A16 Napoli-Canosa: -sarà chiusa la stazione di Cerignola ovest, in uscita per chi proviene Canosa/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni: per chi proviene da Pescara: Cerignola est, sulla A14; per chi proviene da Bari: Canosa, sulla A14. NELLE DUE NOTTI DI GIOVEDI’ 18 E VENERDI’ 19 GENNAIO, CON ORARIO 22:00-6:00 Sulla A14 Bologna-Taranto: -sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e l’allacciamento con la A16 Napoli-Canosa, in entrambe le direzioni, Bari e Pescara/Bologna. Di conseguenza, sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso il ramo di ...