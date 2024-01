Psg si avvia a vincere all’ennesimo campionato In pochi mesi lo spettacolo della Ligue1 si è esaurito So Foot

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il Psg ha vinto quattro partite nelle ultime cinque di, ieri sera 2-0 al Lens e vetta di Ligue 1 consolidata. Per Soilè già finito. La squadra di Luis Enrique è +8 sulla diretta inseguitrice, il Nizza dell’italiano Farioli. “È un’abitudine, quasi un vecchio ritornello di ogni stagione di Ligue 1, ma che resta comunque difficile da accettare: la suspense è raramente presente quando si parla di corsa al titolo. Kylian Mbappé e gli altri hanno chiuso la questione, approfittando delle sconfitte di Nizza e Monaco nel fine settimana per ampliare un divario”. In Ligue 1 la competizione dura lo spazio di qualche mese, poi risale il Psg, si prende la vetta e non la molla più. “Le inseguitrici non sono poi così temibili. Il Nizza di Francesco Farioli mostra tutti i suoi limiti, soprattutto sul piano offensivo“. Le ...