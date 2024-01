Pronostici di oggi 15 gennaio | Monday Night con serie A | Primeira Liga e Coppa d’Africa

Indice Partite in Diretta Live del giornoperProgramma delle partite del 15 gennaio Risultati in tempo reale del 15 gennaio In questo lunedì 15 gennaio dunque troviamo alle 20.45 ...parte la 18ma edizione della Coppa d'Asia, torneo che si disputerà in Qatar dal 12 gennaio al ... così come per vedere se verranno confermati (o ribaltati) iche indicano il Giappone ...Riusciranno Succession, The Bear e Lo scontro a ripetere le vittorie ai Golden Globe con un’altra grande serata Jennifer Coolidge ne conquisterà due di fila E le «nostre» Sabrina Impacciatore e Simo ...Pronostico Atalanta-Frosinone, quote scommesse e risultato finale esatto per questo posticipo di Serie A in programma oggi 15 gennaio 2024.