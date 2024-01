Questa edizione del Grande Fratello sembra non trovare pace, per l'ennesima volta5 ha richiesto una modifica nellaal reality show condotto da Alfonso Signorini , anche se solo per una settimana. Come annunciato dal sito di Davide Maggio, lunedì 22 gennaio il ...L'arrivo di True Detecrive all'interno dellaSky è l'occasione giusta per attivare ... in particolare, alSky Atlantic. Per tutti i nuovi clienti c'è la possibilità di attivare ...Le anticipazioni della puntata in onda il 15 gennaio 2024 su Canale 5 rivelano che Betul scopre che Lutfiye ha un sospetto. Nel frattempo, Hakan e Abdulkadir stanno preparando la loro prossima mossa.Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.