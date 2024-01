Pragmatismo e alleanze Come sarà il viaggio di Meloni a Istanbul

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Migranti, Ucraina, Gaza, Mediterraneo.una visita molto densa quella che il presidente del Consiglio, Giorgia, effettuerà tra pochi giorni in Turchia. Un Paese che, al di là della decisione del governo di non partecipare all’incontro annuale di Davos in polemica con Israele (mossa che complica gli sforzi turchi di connettersi con gli investitori mondiali), è sempre più player macro-regionale e obiettivo di Roma alla voce rapporti bilaterali al fine di migliorare le relazioni economiche in diversi settori, cosìosservato dal premier a Dubai, incontrando Recep Tayyip Erdogan lo scorso primo dicembre in occasione della Cop28.La capacità di Giorgiadi farsi pragmatica al fine di allacciare rapporti utili all’interesse nazionale investe anche il partner sul Bosforo, che ...