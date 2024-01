“Povera…” C’è posta per te | cosa è successo dopo la puntata tra Luana | Damilka e la mamma

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Grande scalpore per la scorsadi C’èPer Te. Anche questa volta,decenni di edizioni, Maria De Filippi è riuscita a far scalpore tra motivi commozione come d’indignazione.aver assistito alla drammatica, ingiusta, storia diil pubblico ha bisogno di riposte. Il loro post. Con l’invito a C’èPer Tesperava con tutta se stessa che la madre l’avrebbe finalmente vista con occhio diversi, quelli dell’amore. Niente da fare però, inla signora sembrava non voler sentir ragioni e nemmeno quando era Maria De Filippi a parlarle dal cuore. Diversi gli attacchi a. E ora? C’èper te,...