Pomigliano | lettere di licenziamento ai lavoratori di una ditta di pulizie

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRisale la tensione tra i 18addetti allecivili nel Centro ricerche Fiat did’Arco (Napoli), che in questi giorni stanno ricevendo ledidallache dal 1 febbraio lascerà il posto alla nuova azienda che si è aggiudicata l’appalto e che ha proposto loro un contratto di lavoro ma dimezzando l’orario di lavoro. Una situazione che ha spinto le segreterie regionali campane della Filcams-Cgil e dell’Ugl Ambiente e servizi, a chiedere un incontro urgente con i vertici dell’azienda aggiudicatrice d’appalto per discutere del mantenimento dei livelli occupazionali e salariali delle maestranze. “Nonostante le organizzazioni sindacali stiano tentando di interloquire con le parti per conoscere l’esito degli ...