Pomezia senza elettricità | le vie coinvolte

(Di lunedì 15 gennaio 2024), 15 gennaio 2024 – A seguito di lavori programmati su alcuni impianti ubicati ada parte di E-distribuzione, si avvisa la cittadinanza l'energia elettrica verrà interrotta il giorno giovedì 18 gennaio 2024, dalle ore 08:30 alle ore 16:00. Le strade interessate sono: via Filippo Re (civici da 21 a 23, da 27 a 31, 38, sn); via Ovidio (numeri civici da 91 a 93, 91b, 64, da 76 a 78, sn); via via Columella (civici 33 e 39); via Giuseppe Armellini n. 3. L'interruzione di energia elettrica interessa i soli clienti alimentati in bassa tensione. Durante i lavori l'erogazione dell'energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto si invitano i cittadini a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.