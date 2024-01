Pizzaiolo ucciso a Napoli | otto persone a processo dal 27 febbraio

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPrenderà il via il prossimo 27, davanti alla prima corte di assise di(ore 9,30) ilper l’omicidio di Francesco Pio Maimone, l’aspirante18enne, sul lungomare di, da un colpo di pistola vagante esploso, secondo la Squadra Mobile e la Procura di, il 20 marzo 2023, da Francesco Pio Valda, 20 anni. Una morte assurda, legata a futili motivi: una lite tra gruppi di giovani ritenuti vicini alla camorra scoppiata solo per un pestone su un paio di scarpe griffate. A deciderlo, per quasi tutti gli imputati, è stato il giudice Chiara Bardi, oggi al termine dell’udienza preliminare che si è svolta nel Nuovo Palazzo di Giutizia partenopeo. Solo uno degli imputati, Rocco Sorrentino, si è visto ...

