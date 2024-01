Pietrelcina | Scocca infiamma la piazza | “Debito spada di Damocle per i cittadini”

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiÈ stata una domenica infuocata ieri a, nonostante le temperature, considerato il comizio tenuto inSs. Annunziata dal gruppo politico ‘Avanti‘. L’incontro pubblico ha visto l’intervento del capogruppo Alessio Ermenegildo, che ha analizzato i due anni e mezzo di mandato appena trascorsi. Diversi i temi sul tappeto. ‘Abbiamo voluto fare un comizio pubblico anche se inusuale quando non c’è campagna elettorale, perché crediamo che la partecipazione deisia fondamentale‘ ha dettoin apertura. In effetti, la curiosità in paese è stata tanta, proprio perché di comizi ormai se ne vedono pochi già durante le elezioni, figuriamoci a metà mandato. ‘Voglio dire subito una cosa – ha proseguito – per la chiarezza ...

