Pescara-Perugia | Serie C | diretta tv in chiaro | streaming gratis | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è una partita valida per la ventunesima giornata del girone B diC e si gioca lunedì alle 20:30:. Nel girone B diC in questo momento la battaglia per il primo posto – e dunque per la promozione– è tra il Cesena e la sorprendente Torres., due delle le grandi favorite della vigilia, ne sono escluse: il divario nei confronti dei romagnoli, primi da soli a quota 50 punti, è già di quelli importanti. Squizzato esulta dopo un gol (Instagramcalcio1936)Rispettivamente quinti e sesti in classifica, abruzzesi e umbri, divisi da un solo punto, sono a -17 e a -18 dal Cesena. Un vero e proprio fallimento, viste le ...