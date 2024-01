Pescara-Perugia oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2023 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ecco le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match dello Stadio Adriatico valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. La compagine abruzzese, reduce dalla sconfitta subita contro la Juventus Under 23, spera di tornare al successo per non perdere il treno per il terzo posto. Anche la squadra umbra, dal suo canto, ha bisogno di portare a casa i tre punti per restare davanti ai biancazzurri La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 15 gennaio alle ore 20:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport e su Rai Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Elenco delle partite previste per oggi, lunedì 15 gennaio 2024: in Coppa d'Africa in campo Senegal e Camerun,in Serie C Si apre una nuova settimana all'insegna di alcuni posticipi. In Italia troveremo quello di Serie A tra Atalanta e Frosinone che non chiuderà la giornata visto che si ...Calcio 2023 - 2024 Serie C Girone B Tabellino partitaSquadra in casaSquadra avversariaDopo aver ritrovato la vittoria con l'avvento del 2024 ilcerca di proseguire su questa strada. L'avversario però è di ...PERUGIA Tante assenze per la trasferta di Pescara. Alle già note defezioni di Vazquez, Morichelli, Mezzoni, e Lisi, si ...Nel girone A i biancorossi si fanno raggiungere sull’1-1 dall'Arzignano, ma non ne approfitta però il Padova, fermato sullo 0-0 a Legnago. Nel girone B la prima della classe viene fermata dalla Spal, ...