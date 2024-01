Pesca illegale nei ‘santuari’ siciliani – Sea Shepherd | “Denunciamo un atto intimidatorio nei confronti dei nostri volontari” VIDEO

Teramo - Dopo attenti e prolungati appostamenti, le guardie ittiche, in collaborazione con la Guardia Costiera di Silvi Marina, hanno colto in ... (abruzzo24ore.tv)

Bracconaggio,, corse clandestine di cavalli, traffici di specie protette e animali da compagnia, reati che coinvolgono gli allevamenti: tutti reati contro la fauna. Il Lazio è la ...... in collaborazione con la Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la Polizia Ambientale, sono impegnati in missioni di sorveglianza mirate alla repressione della,...Gli squali, con le loro varie specie che popolano gli oceani, stanno affrontando una minaccia sempre più crescente: una pesca eccessiva e incontrollata, in alcune circostanze anche illegale [...] ...“Con profonda preoccupazione, desideriamo denunciare un grave episodio di vandalismo e intimidazione nei confronti dei nostri volontari, i quali si dedicano con grande impegno alla difesa dell’Area Ma ...