Perfect Days è una magnifica esperienza che ti fa sentire in pace col mondo per due ore

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Forse, per riuscire a parlare del nuovo, estatico film di Wim Wenders,, e trasmetterne tutti gli elementi, l'ideale è farlo quando è ancora fresco in testa. Molto giapponese, vede il Kaizen, la filosofia nipponica del miglioramento continuo attraverso la costante ripetizione delle stesse attività, permeare tutta l’opera. Hirayama, il protagonista, parla pochissimo. Per lo più, lo vediamo dedicarsi al suo lavoro di pulitore di toilette pubbliche di Tokyo con grande abnegazione (e stile), senza lamentarsi mai. Apprendiamo dal suo sottoposto (e “allievo”) Takahashi che si è anche costruito degli strumenti per operare al meglio e quando Takahashi gli domanda come mai ce la metta tutta, considerto il tipo di lavoro che fanno e pur sapendo che presto il bagno si sporcherà di nuovo, Hirayama neppure gli risponde. Il suo silenzio ci aiuta a ...