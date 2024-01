Perché si riapre il processo sulla strage di Erba | le rivelazioni di Monteleone

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024)disiildopo 17 anni? È questa la domanda che viene rivolta ad Antoninonel corso della puntata del 14 gennaio di Zona Bianca, il talk show di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi. Il giornalista de Le Iene spiega i nuovi elementi che per lui potrebbero giustificare il ricorso: “Le nuove prove in questa storia riguardano in particolare degli elementi che al dibattimento sarebbero dovuti entrare, ma sono stati tenuti fuori. Ci sono almeno due testimoni tra i tanti la cui ammissione venne revocata nel corso del, che hanno da dire qualcosa di molto rilevante a proposito di cosa avvenne fuori dalla corte di via Diaz, dopo l'ora degli eventi. Poi ce n'è uno nuovo, che è un ex carabiniere, un maresciallo congedato ...