Perché seguire Jodie Foster in True Detective 4 lungo la sua indagine nel buio della lunga notte polare dell' Alaska

(Di lunedì 15 gennaio 2024) HBO domina la scena quando si parla di serie cult e tra i suoi capolavori si conta anche, la cui prima stagione, datata 2014, resta ancora oggi uno dei migliori esordi televisivi di sempre. La chimica del duo Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di dueomicidi che collaborano con riluttanza per risolvere una macabra serie di omicidi, sullo sfondo inquietante del profondo sud americano, era pari alla qualità del genio creativo. Ma cosa è successo al restoserie?nelle due stagioni successive, a un'attesa febbrile non è seguita una risposta altrettanto entusiasta dei fan. Fortunatamente la speranza è l'ultima a morire e la quarta stagione, in arrivo, promette bene con due...