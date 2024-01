Perché Mary di Danimarca ha scelto il bianco per diventare Regina

Leggi su amica

(Di lunedì 15 gennaio 2024) C’è una nuovain Europa. A Copenaghen ieri è stato incoronato Frederik X e così, la consorte di origine australiana, è diventata ufficialmentedi. Per ricevere il nuovo titolo la monarca ha optato per un look insolito, dagli interessanti retroscena. Un abito, candido e puro, il cui significato è parso chiaro e diretto. Abbinato a accessori e gioielli rossi, anch’essi con un rimando puntuale al nuovo ruolo che ricoprirà. Tra messaggi nascosti e dichiarazioni d’intenti, ecco tutti i dettagli del look della nuovadidiè ora(in ...