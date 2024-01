Per Giorgia il secondo compleanno da premier Ma tra Mes | liste e guerre è una settimana difficile

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Oggi festeggiamenti in famiglia con gli impegni che incombono. C’è l’escalation della crisi nel Mar Rosso, venerdì il giurì d’onore su richiesta di Conte e le Regionali. E il 20 e 21 volerà in Turchia

“I corpi grassi non sono meme e non fanno ridere, smettiamo di ridicolizzarli”. È solo uno dei tanti commenti comparsi sotto l’ultimo post di ... (ilfattoquotidiano)

Un punto sui "sentimenti" degli italiani per questo 2024 appena iniziato e anche un punto politico: questo è quanto fa Alessandra Ghisleri a In ... (liberoquotidiano)

... dalla logica della tribù internazionale, oppure dalla ragion di stato In ogni caso le difficoltàil governo in politica estera non mancherannoMeloni ha partecipatodue volte al ...Alcune amiche e alcuni amici hanno espresso perplessità, se non disappunto,la foto pubblicata ieri a corredo dell'articolo della nostra zebretta che rimproverava aMeloni e ad Elly Schlein di continuare con alcuni vecchi vizi della nostra politica, a partire ...Il giornalista e conduttore: «La politica continua ad accendere interesse. Da anni non c’è il confronto tra i leader, naturale se lo organizzasse la Rai» ...Siamo nel 2024 e il governo Meloni si sta seriamente impegnando per aumentare la confusione sul tema. L'atteggiamento è da creatura mitologica: corpo da giocatore di poker e testa da illusionista.