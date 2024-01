Pensione invalidità 2024 | nuovi importi e limiti reddito Le cifre aggiornamento 15 GENNAIO

Hai un'o unasociale e stai per essere ricoverato in una struttura pubblica per un intervento riabilitativo. Ti hanno detto che devi compilare un modulo online per ottenere dallo Stato il ...Indice Cos'è ladi inabilità Assegno ordinario didi inabilità: differenza Chi può chiedere lad'inabilità Quali sono i requisiti per ladi ...