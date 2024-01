Pd si scaglia contro il Tg1 dopo il servizio su Gioventù Nazionale

Leggi su ildifforme

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una marcia nel cimitero del Verano di Roma, una folla di giovani appartenenti al movimentoche sfilano tra i vialetti cimiteriali per apporre corone di fiori e per portare rispetto a coloro che sono morti per proteggere la patria, per innalzare l’Italia e per permetterci di godere delle nostre libertà. Il tutto ripreso L'articolo proviene da Il Difforme.